Maraisa diz que Maiara 'merece coisa melhor' após término com Fernando Zor

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora sertaneja Maraisa, 34, manifestou seu apoio a Maiara, que terminou recentemente com o namorado Fernando Zor. Em vídeo viral nas redes sociais, Maraisa segura uma bandeira em homenagem à irmã no palco de um show em Guarapari, Espírito Santo. Apontando para Maiara, ela diz: "Eu não falo sozinha, não! É todo mundo no seu aniversário falando com você. Você merece coisa melhor em sua vida". As gêmeas comemoraram a data nesta sexta (31). No vídeo, é possível ver a homenageada emocionada, sorrindo para a plateia. Maiara disse nas redes sociais, na última sexta (24), que teria sido traída por Fernando. Sua assessoria confirmou o ocorrido. As irmãs publicaram sobre seus aniversários também no Instagram, onde Maraisa voltou a elogiar sua parceira musical: "Feliz aniversário, amor da minha vida! Obrigada por esses 34 anos juntas, compartilhando o mesmo sonho". Já Maiara prometeu que 2022 será um ano de mudanças em sua vida. "Em 2022 vocês vão ficar mais loucos ainda com a nova Maiara", afirmou em legenda de fotos suas no show em Guarapari. "Eu vou ser feliz? Vou! Eu decreto que 2022 vai ser o ano da minha vida". O incentivo da irmã e as declarações otimistas vieram após rumores de que a sertaneja teria encontrado o ex-namorado na quarta-feira (29), durante um jantar entre amigos em Santa Catarina. O colunista Léo Dias afirmou que Zor teria aproveitado a oportunidade para pedir desculpas. No dia seguinte, Maraisa voltou a defender a gêmea com indireta no Twitter: "Lá vai o cão arrependido tentar limpar a barra dele de novo". O jornalista também ouviu Fernando Zor negar, em entrevista, que teria traído a cantora em bar no Paraná. Ele afirma que "não aconteceu nada", e que a ex estaria ouvindo demais os "haters".

