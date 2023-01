Morre autor de 'Falando Sério', de Roberto Carlos, músico Carlos Colla

Colla, um dos maiores compositores brasileiros, teve mais de 2.000 músicas gravadas por inúmeros artistas do Brasil e do exterior -só com o Rei, foram mais de 40. Outros sucessos escritos por ele são "Bye, Bye Tristeza" e "Solidão", de Sandra de Sá.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Compositor de sucessos como "Falando Sério", de Roberto Carlos, e "Sonho por Sonho", de Leandro e Leonardo, Carlos Carvalho Colla morreu nesta sexta-feira (13), no Rio de Janeiro, com 78 anos.

