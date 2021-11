Morre aos 91 anos Stephen Sondheim, mestre dos musicais da Broadway

Morreu nesta sexta-feira (26), Stephen Sondheim, compositor e letrista estadunidense considerado uma lenda dos musicais e o maior artista do teatro musical americano.

Foi ele o criador de espetáculos como "Sweeney Todd", "Into The Woods", "Sunday in the Park with George", e coautor de "Gypsy" e "West Side Story'', um dos mais importantes musicais dos EUA.

Sondheim venceu o Oscar pela música de Dick Tracy, cantada por Madonna, e participou de muitas trilhas sonoras em Hollywood.

De acordo com o The New York Times, a morte foi anunciada pelo advogado e amigo do artista, F. Richard Pappas. Ele não divulgou o motivo, mas afirmou que a morte foi repentina.

A morte vem logo após a estreia do filme "Tick, Tick... Boom" (Netflix), em que ele foi retratado pelo ator Bradley Whitford.