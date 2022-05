Morre Aleksandro, da dupla sertaneja com Conrado, aos 34 anos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Luiz Aleksandro Talhari Correia, conhecido pelo nome artístico Aleksandro, morreu na manhã deste sábado (7), aos 34 anos, em um acidente de ônibus envolvendo a equipe de sua dupla com o cantor Conrado. A informação foi confirmada pela assessoria dos sertanejos.

Mais cinco pessoas morreram após o acidente na rodovia Régis Bittencourt, na altura de Miracatu, no interior de São Paulo. A identidade das outras vítimas ainda não foi divulgada.

Segundo a polícia, o acidente aconteceu após o pneu dianteiro esquerdo estourar. O motorista perdeu o controle do ônibus e tombou no canteiro central.

Na lista de passageiros estavam 19 pessoas. As seis vítimas fatais tiveram a morte constatada ainda no local. Duas pessoas não sofreram lesões e 11 foram encaminhadas ao pronto-socorro da região com ferimentos leves.

Os cantores e produção saíram de Tijuca do Sul, no Paraná, após um show, e seguiam em direção a São Pedro, no interior de São Paulo, para mais uma apresentação.

Segundo a Arteris, concessionária que administra o trecho, a pista está interditada no km 402, sentido Curitiba. Há 10 km de fila.

No sentido São Paulo, o trânsito flui e há registro de 2 km de fila.