Moro diz que votaria em Danilo Gentili para presidente e MBL faz pesquisa

A colunista Monica Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo, afirmou que o Movimento Brasil Livre (MBL) contratou uma pesquisa de opinião para testar o nome de Danilo Gentilli como candidato à presidência, e o resultado foi de 4% das intenções de voto, empatado com Luciano Huck e João Doria. Ambos, por sinal, já sinalizaram a desistência da candidatura em 2022.

O ex-juiz da Operação Lava-Jato e ex-Ministro da Justiça e Segurança Pública de Jair Bolsonaro, Sergio Moro, declarou em uma coluna no site da revista Crusoé, que votaria no humorista caso fosse candidato à presidência em 2022.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.