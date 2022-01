Modelo e designer de unhas Natália é participante do BBB 22; conheça

A modelo e designer de unhas de 22 anos, Natália, foi anunciada no grupo Pipoca do BBB 22. Ela tem a personalidade controladora e diz que as pessoas devem respeitá-la da forma como ela é no programa. Natália, do grupo Pipoca, é modelo e designer de unhas, diz que é baladeira e que gosta de ter a liderança e o poder.

Conheça os participantes https://t.co/HMefYcMPzw #RedeBBB #BBB22 pic.twitter.com/eJf2TkF3r6 — Big Brother Brasil (@bbb) January 14, 2022 Na chamada do programa, ela fala sobre o vitiligo, condição não contagiosa caracterizada por manchas na pele. Natália trabalha no salão de belezas da sua mãe, e é natural de Belo Horizonte, Minas Gerais.

