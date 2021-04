Ministro Ricardo Salles 'bate boca' com Anitta na internet: ‘teletubbie’

O ministro do Meio Ambiente do governo de Jair Bolsonaro, Ricardo Salles, protagonizou um bate-boca virtual com Anitta no Twitter, nesta quarta-feira (21).

O político se irritou com a cantora após ela compartilhar a campanha “#ForaSalles”, que denuncia o avanço do desmatamento no Brasil. A manifestação virtual ocorre na véspera da abertura da Cúpula do Clima, organizada pelo presidente dos EUA, Joe Biden, para discutir questões ambientais de interesse mundial.

"Fora Salles, desserviço para o meio ambiente", publicou Anitta. Ele rebateu: "Fica na sua aí, ô teletubbie! Fica Salles". Anitta passou a responder o ministro, e a discussão rolou solta na rede social. Confira abaixo como foi: