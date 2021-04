Cantora e influencer Livvia Bicalho é encontrada morta; namorado é suspeito

A influenciadora digital e cantora Livvia Bicalho, de 37 anos, foi encontrada morta com um tiro na cabeça nesta quarta-feira (21) ao lado do namorado, Rafael Ribeiro, 39, no apartamento onde morava na cidade de João Monlevade, em Minas Gerais.

De acordo com a Polícia Militar, a suspeita inicial é que Rafael tenha matado a namorada e depois cometido suicídio. Segundo o Uol, a PM informou que Rafael estava com ferimentos de bala na cabeça e segurava uma arma de fogo na mão.

Os vizinhos acionaram a PM por volta das 13h no horário local, após ouvirem os disparos. Os dois já estavam mortos quando a polícia chegou ao local. Os corpos foram levados ao Instituto Médico Legal e já foram liberados para os familiares. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Lívvia, que tem mais de 90 mil seguidores no Instagram, gravou a música “Desacelera”, com Biener Maycon, mesmo produtor musical de artistas do sertanejo como Felipe Araújo e Naiara Azevedo. Ela chegou a se candidatar a vereadora em sua cidade, em 2020.