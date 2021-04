'Minha cara caiu', influencer desabafa sobre bichectomia; veja resultado

“No primeiro ano você acha massa. Só que depois do primeiro ano, juro por Deus, meu rosto ganhou uma flacidez gigantesca. Caiu a minha cara, conheço minha cara. Fiquei caveirística. Por que ninguém me avisou?”, disse.

A Influenciadora Jessica Frozza publicou um desabafo nas redes sociais, ao responder um seguidor sobre sua bichectomia. Ela contou que se arrependeu bastante de ter feito o procedimento, e que ficou com muita flacidez no rosto.

