Milton Neves revela ter perdido R$ 17 milhões após golpe de ex-funcionário

"Botei um vampiro para cuidar do meu banco de sangue, então ele me roubou devagarzinho". De acordo com o apresentador, o homem chegava com notas para pagar efetuar pagamentos e ele assinava sem ler.

"Eu fui padrinho de formatura da classe dele e ele era filho de uma colega minha. Estava desempregado e a mãe procurou uma prima minha chamada Beatriz para me pedir um emprego. 'Pelo amor de Deus, me arruma um emprego'. Arrumei."

"Ele me roubou por 18 anos", disse em entrevista ao programa Melhor da Tarde, da Band, apresentado por Cátia Fonseca. Milton contou que o rapaz era seu conterrâneo da cidade de Muzambinho, no sul de Minas Gerais.

