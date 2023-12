Milton Neves comenta sua saída da Band após 18 anos

"Em comum acordo, Milton Neves encerra seu contrato com o Grupo Bandeirantes de Comunicação neste domingo, 31 de dezembro. A Band agradece ao profissional, um dos maiores comunicadores da história do jornalismo esportivo brasileiro, por sua atuação brilhante ao longo dos últimos 18 ano"

Além do comando em programas de TV, ele também aparecia nas rádios da empresa: o apresentador era presença constante em atrações da "Rádio Bandeirantes" e da "Band News FM", marcas do Grupo Band.

"A Bandeirantes sempre foi extremamente correta comigo. Não tive e não tenho motivo algum para reclamar. Foi um período muito feliz, certamente para mim e acredito que para o grupo também. Recentemente, pedi por escrito que a emissora aceitasse o meu pedido de demissão, e as conversas para o encerramento de nosso vínculo sempre foram respeitosas, com eles cumprindo 1000% do que era assinado e até mesmo do que era apalavrado. Torço para que a Band siga crescendo cada vez mais. Ao Grupo Bandeirantes de Comunicação, a minha eterna gratidão.", disse Milton Neves.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Milton Neves, apresentador e colunista do UOL, comentou o fim de seu contrato com a Band. Ele deixou a emissora após 18 anos — três da primeira passagem, ainda nos anos 90, e outros 15 da trajetória mais recente.

