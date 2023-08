Mel Maia suspeita de gravidez após reconciliação com MC Daniel

"Só que hoje eu estou enjoada [risos], estou enjoadinha e com dores, muitas cólicas", disse ela, em seguida se direcionando à tal sensitiva: "Se eu engravidar, você me paga".

"Eu tenho DIU e desde que coloquei não menstruei mais, eram só alguns escapes", iniciou. "Mas agora eu estou menstruando muito, o que não acontecia há bastante tempo. Mandeu mensagem para a minha doutora e ela disse que é normal. Mas eu já recebi muitas mensagens, aquela sensitiva, todo mundo me mandando mensagem dizendo que eu vou engravidar, sendo que o meu DIU é muito bom, é o melhor, com 99% de eficácia", disse.

Mel Maia agitou os fãs no Instagram na noite desta sexta-feira (18) ao dizer que estava com sintomas que parecem de gravidez.

