Mel Maia recupera itens roubados e rebate ataques: 'mandaram eu fazer o L'

Em outro stories, a jovem volta a falar dos ataques que recebeu. “O que me deixa chocada é que eu estou sendo atacada por ter sido assaltada. Tudo bem que eu não ligo, porque a pessoa perdendo o tempo dela para me atacar por eu ter sido atacada tá muito sem o que fazer na vida (...) Vocês estão debochando de ‘faz o L’, não sei o que, independente de quem está no Poder nós estamos no Rio de Janeiro, isso é inevitável, isso acontece aqui”, disparou.

“Para as pessoas que debocharam, enfiaram política no meio, mandaram eu fazer o ‘L’, pessoas completamente sem empatia já sabem né? Quero que vocês vão para aquele lugar", avisou.

