Mel Maia dispara sobre Luísa Sonza e Whindersson: 'nunca amou'

Mel Maia polemizou nesta quarta-feira (16) ao comentar sobre a situação entre Luísa Sonza e Whindersson Nunes.

Com a foto do ex-casal, a atriz de 16 anos compartilhou um post que dizia: "Quem supera um relacionamento tão rápido é porque na verdade nunca amou".

Xiii! Tenso, né?! Para quem não sabe, tanto Luísa quanto Whindersson já fizeram a fila andar após o casamento.

No entanto, o namoro de Luísa Sonza com Vitão causou muito mais polêmica, até porque a cantora anda se declarando para o novo namorado, com quem estrelou o clipe "Flores" em meio ao divórcio de Whindersson.

Por sinal, o humorista teria se isolado de amigos e viajou ao México após a polêmica. Confira aqui.