Mel Maia anuncia término com MC Daniel um mês após reconciliação

"Oi, galera! Eu venho aqui porque temos uma relação muito transparente. E sinto que eu precisava comunicá-los. Meu namoro com Daniel surgiu de uma amizade. Nós nos amamos, nos respeitamos e queremos o bem um do outro. E nós decidimos juntos preservar esse sentimento tão importante. Não somos mais um casal, mas seguimos como amigos. Eu torço por ele. E ele por mim. E seguimos assim! Aos fãs e amigos, deixo o meu amor e agradecimento por nos respeitar sempre. Beijos, Mel”, escreveu a jovem de 19 anos.

Mel Maia anunciou o fim do namoro com MC Daniel nesta terça-feira (29) em seu perfil do Instagram. O comunicado vem menos de um mês da reconciliação do casal.

