'Médico disse que não passaria do Natal’, disse Sarah Harding antes de morrer

A cantora Sarah Harding, ex-integrante do Girls Aloud, que morreu aos 39 anos vítima de câncer, contou em agosto que estava desenganada pelos médicos.

Sarah disse que o médico afirmou que ela não chegaria viva ao próximo Natal. Ela foi diagnosticada com câncer de mama em agosto do ano passado, mas o tumor já havia se espalhado para outras partes do corpo.

Na biografia ‘Hear Me Out’, lançada em março, Sarah contou que estava “tentando viver e aproveitar cada segundo”. “Estou tomando uma ou duas taças de vinho, porque me ajuda a relaxar. Tenho certeza de que algumas pessoas podem pensar que não é uma boa ideia, mas quero tentar me divertir. Estou em um estágio agora em que não sei quantos meses me restam. Quem sabe, talvez eu surpreenda a todos, mas é assim que vejo as coisas”.

Sarah também revelou ter tido uma sepse enquanto estava sendo tratada no hospital e que chegou a ser colocada em coma induzido.