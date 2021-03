MC Poze, Negão da BL e DJs podem ser presos por bailes funk clandestinos

As delegacias de Repressão aos Crimes de Informática e de Combate às Drogas da Polícia Civil pediu a prisão de MC Poze, MC Negão da BL, DJ Markinho do Jaca e mais 12 responsáveis por organizar bailes funks durante o Carnaval do Rio de Janeiro.

De acordo com a polícia, as festas eram realizadas nas comunidades sob responsabilidade dos criminosos que comandam a área e os envolvidos aumentavam seus ganhos com as festas clandestinas, descolorindo os decretos que proíbem aglomeração no Rio.

Os indiciados são:

Marlon Brendon Coelho Couto da Silva – MC Poze do Rodo;

Rangel da Silva Castro;

Jose Carlos dos Prazeres Silva, vulgo Cem, líder da quadrilha de narcotraficantes da comunidade Castelar;

Mateus Bento de Souza - Negão da BL;

Gerson Rezende Sampaio e Silva;

Alexsander Mesmer Fernandes, vulgo Formigão, líder da quadrilha de narcotraficantes da comunidade de Acari.

Marcos Almeida da Costa – DJ Markinho do Jaca;

Leonardo Helcias Andrade Cardoso - o Leo

Denílson Rodrigues Ferreira - DJ Denilson do Chapadão;

Adriano de Souza Freitas, vulgo Chico Bento, líder da quadrilha de narcotraficantes da comunidade do Jacarezinho;

Luiz Cedro da Silva Junior - o Júnior;

André dos Santos Saraiva - DJ Andrezinho da Divisa;

Rodrigo Santos Silva - DJ RD San;

Rene de Freitas Lopes Araujo, vulgo Coelho da Pedreira, líder da quadrilha de narcotraficantes da comunidade da Pedreira.

Segundo a polícia, eles são acusados de crimes de infração de medida sanitária preventiva, epidemia e associação ao tráfico de drogas.