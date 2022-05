MC Poze do Rodo tem pressentimento, cancela show e deixa fãs preocupados

O MC disse que a decisão é totalmente pessoal e afirmou que os contratantes não tem culpa. Ele resolveu seguir o seu coração. O evento seguiu com outras atrações e a organização do evento informou que todos que fossem ganhariam um ingresso para o próximo show de Poze.

Nos Stories do Instagram, no dia anterior ao show, ele já vinha demonstrando melancolia, com stories chorando ao lado da filha, e ao invés de embarcar, revelou que desistiu e resolveu ficar em casa com seus filhos e amigos.

O MC Poze do Rodo causou polêmica entre os fãs após anunciar que não iria comparecer ao show marcado para Pernambuco. O funkeiro desistiu em cima da hora ao ouvir sua intuição, que dizia que as coisas estavam estranhas e que não seria bom ele fazer um show nesse momento.

