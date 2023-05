MC Pipokinha é dada como desaparecida após show e gera revolta

Após a divulgação de fotos com cartazes informando o desaparecimento dela no ABC Paulista muitos internautas começaram a questionar se o suposto sumiço não passava de uma ação de marketing.

O dançarino Jonas Kaik chegou a fazer uma publicação de vídeo no Instagram comunicando o suposto sumiço de Pipokinha. “Estou sem chão. Minha ficha não caiu, cadê você? Ela nunca fez isso, de sair do baile com alguém, sempre sai e vai para casa”, disse.

A MC Pipokinha foi dada como desaparecida neste domingo (21). De acordo com integrantes de sua equipe, ela teria desaparecido após ser vista entrando no carro de um fã, depois de ter realizado show na madrugada.

