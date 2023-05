Guitarra quebrada por Kurt Cobain é leiloada por quase R$ 3 milhões

Após 29 anos da morte de Kurt Cobain, uma guitarra preta Fender Stratocaster que já havia sido quebrada no palco pelo artista em um show do Nirvana foi vendida em um leilão por quase R$ 3 milhões.

