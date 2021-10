Mc Mirella é atacada por mulher com bebida em show; vídeo

Enquanto andava acompanhada de seguranças, uma mulher atirou uma bebida na funkeira, que desabafou nas redes sociais. “A mina me tacou bebida de propósito. Não dá gente, não sei me segurar pra essas coisas. Acabou com meu cabelo pqp, fiz uma escova caríssima. Que ódio! Trato todo mundo bem, pra que isso?”, disparou no Twitter.

