MC Loma fala sobre 'pai secreto' de filha Melanie: 'ele não quis assumir'

“Quando ela estava perto de nascer, eu falei pra ele que eu não queria que ele tivesse nenhum contato com a minha filha, eu decidi que eu queria seguir solo e ele falou que queria fazer DNA, eu falei “a gente faz” aí eu marquei tudinho e ele não quis fazer o DNA, não quis assumir” disse Loma. Ela fala que ele estava com vergonha e contou que a vida dele se resume em farra, mulher e bebid*.

