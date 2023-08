MC Katia morre aos 47 anos após amputar perna

MC Katia morreu neste domingo (13). A informação foi dada pela Veronica Costa em seu Instagram. A funkeira foi internada no início de julho no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio, para a retirada de um tumor. Após algumas complicações, a cantora teve uma trombose e precisou amputar a perna direita.

No sábado (12), Veronica Costa, que sempre visitava Katia no hospital, publicou nas redes sociais que havia conseguido a prótese para a perna amputada da funkeira. Na publicação em que fala do falecimento, a vereadora disse que a MC sentia muita falta de alguns amigos que não a procurava.

"É muito importante a gente saber que ela sentiu muita falta de muitos amigos, mas os o pouco que estiveram presentes alegraram muito coraçãozinho dela. Ela sentia falta de muitos amigos que não ligavam, que não a visitaram. Isso doeu nela algumas vezes. Fica mensagem! Que possamos acolher os outros, que você possa entender que acolhendo, a vida te acolhe também. O amor pode curar muita coisa.", escreveu Veronica.