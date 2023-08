Ex de Larissa Manoela opina sobre polêmica: 'Não deve existir briga'

Thomaz Costa, e-namorado de Larissa Manoela, usou as redes sociais para opinar sobre a polêmica envolvendo a relação da atriz com os pais e disse ter vivido uma situação parecida. "Bom, eu vim aqui comentar desse assunto que está bastante comentado, da Larissa e dos pais envolvendo toda essa questão. Eu me identifico com essa situação, por isso vim aqui falar, tenho certeza que muitos outros famosos também se identificam. Já vi, inclusive, que sim. Eu passei por uma situação bem parecida".

Ele continua: "Eu e a Larissa fizemos a mesma novela quando criança [Carrossel, no SBT], a gente começou a trabalhar muito cedo. Todo dinheiro, falando de mim agora, todo dinheiro que eu ganhei trabalhando dos meus 9 aos 18 anos eu não vi. Tudo o que eu tenho hoje foi comprado dos meus 18 pra frente, eu comecei do zero. Foi uma situação complicada, envolveu uma situação familiar sim, mas o que acontece, o que foi o erro dos nossos pais na minha visão".

"Eles eram convidados a estar com a gente como acompanhantes mas acabavam se envolvendo em negociações, trabalhos, fechamentos de contrato, sendo que a gente deveria ter pessoas especializadas nessas áreas. São pessoas [os pais] que não sabem fazer, existem profissionais próprios pra isso. A gente devia ter assessoria jurídica, contabilidade, gestão", opina ele. .

Thomaz finalizou ao afirmar que torce para que a situação de Larissa Manoela sirva de alerta para novas celebridades infantis.