MC Cabelinho evita explicações após rumores de traição: 'não comento fofocas'

O funkeiro postou um comunicado no Instagram após Bella confirmar o fim do relacionamento "por motivos óbvios". Ele escreveu: "Continuarei não comentando fofocas sobre a minha vida pessoal. Nunca dei e vou continuar não dando mídia, nem palco para ninguém crescer".

MC Cabelinho preferiu não se explicar após rumores de que ele teria traído Bella Campos, no sábado (26), ao se encontrar com uma ex-ficante em Belo Horizonte.

