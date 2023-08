Cantora Lana Bittencourt morre aos 91 anos

"O Serviço Social Autônomo Hospital Alcides Carneiro (Sehac) informa que a paciente Irlan Figueiredo Passos, a cantora Lana Bittencourt, faleceu às 17h30 desta segunda-feira (28), no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Alcides Carneiro. A artista, que tinha 91 anos, estava internada na unidade desde o dia 28 de julho. A direção do hospital aguarda autorização da família para divulgar detalhes sobre a causa da morte", informou o hospital.

A cantora Lana Bittencourt morreu, de 91 anos, nesta segunda-feira (28), no Rio de Janeiro. Ela era uma das estrelas da"Era de Ouro do Rádio".

