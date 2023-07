MC Cabelinho é processado por pular sobre público durante show

Segundo a coluna Splash, do UOL, a empresa pede uma indenização de R$ 48,8 mil e alega danos à imagem do local pela atitude do cantor. Na ocasião, o público era entre 12 e 17 anos.

MC Cabelinho está sendo processado pela produtora The Choice Teen Eventos Ltda após pular sobre o público em um show , no Rio de Janeiro.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.