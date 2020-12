MC Brinquedo posta foto chorando: 'Outra chance de viver'

Após um mês, MC Brinquedo voltou às redes sociais para falar novamente sobre sua saúde psicológica. Há meses que o funkeiro vinha publicando posts enigmáticos deixando seus seguidores preocupados.

O jovem de 19 anos surgiu em uma foto chorando: 'A primeira foto minha será essa, lágrimas de felicidade de ter dado a volta por cima. Deus é meu guia, ele me deu outra chance de viver, obrigado todas as pessoas que estão aqui", iniciou.

"Depois de dias noites torturantes, recaídas e discussões entre a razão e o coração, hoje venci a mim mesmo e me segurei mesmo quando achei que não fosse conseguir. Estou me acertando… com a graça de Deus". escreveu

Nos comentários, o artista ganhou apoio dos seguidores e outros funkeiros famosos.