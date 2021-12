Maurílio tem melhora neurológica e respiratória, mas segue em estado grave

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Internado desde terça-feira (14) na UTI de um hospital em Goiânia, o sertanejo Maurílio, que faz dupla com Luíza, segue em estado grave, mas apresentou melhora nas últimas 24 horas. Segundo novo boletim médico divulgado hoje, o cantor de 28 anos "vem apresentando sinais de atividade neurológica nas últimas 24 horas" e "teve melhor importante do padrão respiratório, estando no momento respirando espontaneamente, precisando apenas de suporte do ventilador." Hoje de manhã Maurílio recebeu a visita da esposa Luana Ramos na UTI. Ela relatou que conversou com ele e observou reações como choro, espasmos e tosse, o que, segundo os médicos, indica que ele estava ouvindo o que ela estava falando e, portanto, retomando a consciência. Maurílio foi diagnosticado com tromboembolismo pulmonar após sofrer três paradas cardíacas e ficar em estado gravíssimo. Ele passou mal enquanto gravava sua participação em um DVD em Goiânia. Veja o novo boletim médico na íntegra: "O hospital informa que o sr. Maurílio Delmont Ribeiro segue internado na UTI da Unidade, ainda em estado grave, em melhora do quadro clinico. Vem apresentando sinais de atividade neurológica nas últimas 24h, e segue realizando exames clínicos. Função renal segue em melhora, ainda em hemodiálise. Apesar de seguir entubado, teve melhora importante do padrão respiratório, estando no momento respirando espontaneamente, precisando apenas de suporte do ventilador. Segue aos cuidados da equipe multidisciplinar da unidade."

