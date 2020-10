Matthew McConaughey revela que foi estuprado aos 18 anos

Matthew McConaughey lança a sua biografia "Greenlights", e nela relembra alguns detalhes jamais revelados do seu passado. O vencedor de Oscar de Melhor Ator (Clube de Compras Dallas, 2013) conta, em um dos trechos do livro, que foi abusado sexualmente quando tinha 18 anos - nos Estados Unidos, ainda menor de idade.

"Fui molestado por um homem aos 18 anos, quando estava inconsciente na traseira de uma van", contou. Apesar disso, ele não quis entrar em mais detalhes: "Nunca me senti uma vítima. Tenho muitas provas de que o mundo está conspirando para me fazer feliz", afirmou.

Casado com a brasileira Camila Alves, o ator de 50 anos, contou que perdeu a virgindade aos 15 anos, mas a relação também não aconteceu de forma exatamente consensual. Ele teve uma educação cristã rígida: "Fui chantageado a fazer sexo pela primeira vez quando tinha 15 anos. Tinha a certeza que ia para o inferno por ter sexo antes do casamento”, disse.

Também em sua biografia, o ator de "Como perder um homem em 10 dias" e "Interestelar" revelou detalhes da morte do seu pai, em 1992, que sofreu um ataque cardíaco após atingir o orgasmo durante o sexo com sua mãe. "Ele sempre disse a mim e aos meus irmãos: 'Rapazes, quando eu for embora, estarei fazendo amor com sua mãe'. E foi isso que aconteceu.", contou Matthew em outro trecho divulgado.