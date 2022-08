Mateus Solano revela que foi trocado por cantor famoso durante show

Mateus Solano relembrou o dia que perdeu uma paixão de infância para um cantor famoso durante um show na Lapa, no Rio de Janeiro.

A história foi contada pelo ator no podcast ‘Posso Mandar Áudio?’. Na época ele estava solteiro e perdeu a amada para o cantor Seu Jorge.

"Tinha uma menina que eu queria ficar desde a infância, e de repente eu encontro ela no meio de um show do Seu Jorge. Ela já estava mais para lá do que para cá e me tascou um beijo que eu fiquei sem chão, pensando: 'Caramba, finalmente! Eu gosto dessa menina desde a escola'. Aí foi um beijinho, outro beijinho, três beijinhos…”, contou.

Solano disse que em determinado momento a menina pediu para ele segurar a bolsa dela e ela sumiu. “Fiquei eu lá aproveitando o show do Seu Jorge com a bolsa dela, com a certeza de que eu iria reencontrá-la, afinal eu estava com a bolsa", disse.

Ele curtiu o show sozinho e horas depois a amiga da menina chega para pedir a bolsa dela. O que ele não esperava era que a paixão de infância estava indo embora com Seu Jorge.

"Muito bem: hoje sou casado há quase 15 anos, minha vida está em outra. Mas enquanto solteiro eu me prometi que nunca mais ia segurar a bolsa de ninguém no show do Seu Jorge”, disse aos risos.