João Guilherme explica motivo de ter ‘ignorado’ Leonardo no Dia dos Pais

João Guilherme abriu o jogo sobre o motivo de não ter postado foto e homenagem a Leonardo no Dia dos Pais. O ator homenageou apenas o padrasto, Danilo Tuffi, e seu avô materno, Cesar Assolant.

O ator revelou que o motivo de ter “excluido” o pai biológico é porque eles não tem fotos juntos e negou qualquer climão entre eles.

“Eu não tenho foto com meu pai. Aí eu teria que pegar uma foto tirada do meu iPhone 4, lá em 2013, só para subir um texto que é literalmente para você (seguidor). Porque não é para o meu pai. Meu pai não fica navegando no Instagram, ele tem administradores no Instagram dele (…) Odeio essa coisa forçada de: ‘É Dia dos Pais, eu tenho que postar uma declaração para o meu pai, senão não amo ele’, disse ao PodDelas, nesta quarta-feira (17).

O jovem afirmou ainda que ligou para o pai no dia, mas o cantor estava fazendo show. João Guilherme mandou mensagem, mas não foi respondido por Leonardo.

“Falei com a Poliana e no dia seguinte mandei mensagem para ele. Confesso que ele não respondeu. Mas não me importo, porque meu amor pelo meu pai não muda com uma mensagem nem com um post”, frisou.

A relação de João Guilherme com Leonardo só fluiu quando o ator tinha 6 anos, antes ele só convivia com a família da mãe. “Meu pai fui começar a trocar umas ideias com ele eu tinha uns sete anos, seis. Digo de ir, ser presente. Ele mora em Goiânia, é em outro estado. Minha mãe até eu ter seis anos não queria que eu ficasse também viajando”, explicou.