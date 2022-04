Maroon 5 volta ao Brasil após dois anos e atrai 45 mil pessoas em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um noite quente em São Paulo nesta terça (5) teve o Maroon 5 de volta ao Brasil, no palco do Allianz Parque (zona oeste de São Paulo).

Por volta das 21h20 o vocalista Adam Levine deu suas primeiras palavras ao público de 45 mil pessoas, segundo a organização. Noite de ingressos esgotados.

A banda lançou em junho de 2021 o álbum "Jordi" e agora está em turnê para a divulgação do novo trabalho.

Na apresentação de uma hora e quarenta minutos, novas canções como "Memories" e "Beautiful Mistakes" se mesclaram a hits como "Moves Like Jagger", "This Love", "She Will Be Loved", "Harder to Breath" e "Sugar".

Luzes no palco que, guardadas as proporções, lembram um show do Alok e o pique da banda chamam a atenção. Eles praticamente não fazem pausas e emendam uma música na outra.

O evento marcou o retorno do Maroon 5 ao país, onde esteve no início de março de 2020 para quatro shows. Foram alguns dos últimos grandes eventos oficiais antes das restrições por causa pandemia de Covid-19.

"Foram anos estranhos, estou feliz em estar aqui hoje com vocês", disse Adam Lavine.

Na capital paulista, a abertura ficou por conta do cantor Jão.

O grupo ainda vai a Porto Alegre nesta quarta (6), na área externa do Centro de Eventos Fiergs, para o segundo show nesta passagem.

Ainda há ingressos disponíveis no site da Eventim, com preços que variam de R$ 230 a R$ 780.

Na capital gaúcha, a abertura fica sob responsabilidade da banda Zaka.

O grupo retomou a agenda de shows ainda no ano passado e a vinda ao Brasil faz parte da turnê na América Latina.

Com a tour a banda agendou compromissos por locais como República Dominicana, Porto Rico, México, Argentina, Paraguai e Costa Rica.

Porto Alegre

Quando: 6 de abril

Onde: área externa do Centro de Eventos Fiergs (av. Assis Brasil, 8.787, Sarandi, Porto Alegre)

Quanto: R$ 230 a R$ 780

Mais informação: eventim.com.br