Maroon 5 anuncia show gratuito no Brasil; saiba mais





O Maroon 5 surpreendeu os fãs ao anunciar um show gratuito em São Paulo, marcado para o dia 5 de dezembro. A apresentação, patrocinada pela Budweiser, será restrita a três mil fãs selecionados, definidos pela marca como “os mais dedicados”. O local do evento ainda não foi divulgado, e não haverá venda de ingressos.

A última passagem da banda pelo Brasil foi no The Town 2023. Em 2025, o grupo retorna após o lançamento do álbum “Love is Like”, que marca uma nova fase da carreira. A Budweiser promete revelar mais detalhes sobre a seleção dos fãs nas próximas semanas.