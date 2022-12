Marina Ruy Barbosa é criticada por ostentar em jantar de Natal antecipado

Foi o suficiente para alguns internautas criticarem a jovem de 27 anos pela ostentação. “Pois é por isso que não gosto dessa época, enquanto muitos com a mesa farta outros com a barriga vazia”, opinou um seguidor. “Real Life é ótimo”, ironizou outra.

Marina Ruy Barbosa compartilhou com seus seguidores fotos de um jantar antecipado de Natal que fez para os pais, nesta quinta-feira (22). No entanto, a ostentação da atriz dividiu opiniões entre seu público.

