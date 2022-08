Marido de Simone comenta boatos de romance com Simaria

Kaká Diniz, marido de Simone, usou as redes sociais para comentar os boatos que andaram circulando de que ele e Simaria, sua cunhada, teriam um envolvimento amoroso.

"Eu aprendi que a melhor forma de combater qualquer manifestação de ódio é através do amor! Quando falamos que Deus é amor, falamos sobre o amor para com o próximo, pois amar a si mesmo é fácil, difícil mesmo é ter compaixão com o outro. Mas nos dias de hoje nada mais me espanta quando se fala em internet. Não falo da rede social, mas quem compõe a rede social. O problema não está na internet, mas sim em quem 'acha que tem voz' nela. O problema não está na vida de quem é feliz, mas sim, na vida de quem é infeliz. No final, o diferencial está no que vem de dentro para fora, não no que está de fora para dentro. Quem é feliz vive. Quem é infeliz, vive vendo o outro viver feliz”, escreveu.

A publicação do empresário ocorreu após um jornalista divulgar um vídeo onde afirma que o afastamento das irmãs ocorreu devido a traição.

“Eu não estou conseguindo entender o motivo. Por que as pessoas não dizem o verdadeiro motivo da briga entre as irmãs Simone e Simaria? Está tão nítido, está tão aí na cara de todo mundo. Eu vou vender logo pra vocês, já que ninguém quer falar, já que a imprensa não quer dizer sobre isso. É nítido, é traição! Olha aí, dá pra ver que as irmãs não estão se entendendo e é uma traição amorosa. Simaria infelizmente com o Kaká Diniz, os dois não conseguiram se entender. Simone acabou ficando puta da vida com essa história toda. Descobriu essa traição entre aspas porque a Simaria se apaixonou. Estava solteira, sozinha e carente”, diz Thiago Sodré.