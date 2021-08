Marido de Andressa Urach anuncia gravidez da ex-Miss Bumbum: ‘muito desejado’

"Esse neném foi muito desejado. Desde que a gente se casou, a gente queria muito esse nenenzinho. A gente já estava tentando há alguns meses. Mês passado chegamos a consultar com o médico. Pensamos em fazer fertilização in vitro, só que, além de eu achar muito caro, eu vi que os efeitos colaterais dos remédios eram bem agressivos. E aí, pensamos bem e decidimos tentar mais um pouquinho. A gente ia ficar tentando por pelo menos um ano de forma natural para só depois recorrer à medicina, aí aconteceu", conta, revelando como descobriu a gravidez:

De acordo com o Extra, Andressa acredita ainda estar no primeiro mês de gestação e que chegou a pensar em fertilização in vitro.

"Com muita alegria informo que serei papai. A Andressa está grávida!! Meu filho(a) foi muito desejado(a) por mim e pela Andressa. Amanhã já vou comemorar o meu dia (dia dos pais). Estou ansioso para carregar o meu filho(a) no colo. Família cristã, sim!", postou Thiago Lopes, mostrando o resultado positivo da gravidez.

