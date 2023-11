Marido de Ana Paula Padrão tem alta após cair de 7 metros durante assalto: 'traumas'

"Nunca, em toda minha vida, fui atingida por uma onda tão forte de amor e solidariedade. Como o telefone do Gustavo ficou desligado, não houve um dia em que eu não tivesse dezenas e dezenas de mensagens de amigos pra responder. Não houve um dia em que ele não recebesse uma visita cheia de carinho e boas energias. Só pisou nesse quarto de hospital quem trazia o bem e o bom. E nesse grupo eu incluo os médicos, enfermeiros... nosso imenso muito obrigado a todos vocês que se fizeram presentes de alguma forma, inclusive a todos vocês, que nem conhecemos, mas que enviaram seus bons pensamentos em nossa direção. Saímos daqui pra essa vida nova com a certeza de que o amor também cura", finalizou Ana Paula.

"Há 10 dias nossa vida mudou. Num momento eu estava tão perto de casa que já pensava no sabor da pizza que sempre pedimos no domingo à noite. No instante seguinte eu retornava na estrada, dirigindo trêmula e desesperada pra alcançar o local onde meu marido, de moto, havia sido assaltado e se acidentado na fuga", escreveu.

