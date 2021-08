Maria Lina sobre estrias após gravidez: ‘marcas que meu filho me deu’

“Eu sei que tenho umas marcas no peito e na perna, e está tudo bem. São as marcas que meu filho me deu. Minha gravidez foi o momento mais especial, mais lindo da minha vida. Então, não levo isso como algo negativo. Eu aceitei minhas marcas", relatou.

"Eu tive muita estria no peito, estrou tratando elas ainda. Tive na perna também. Na bunda e na barriga eu não tive. Mas no peito, principalmente, tive muito. Meu peito ficou gigantesco na gravidez. Eu vestia 54 de peito".

Em conversa com seus seguidores, Maria Lina falou sobre as mudanças em seu corpo durante a gravidez, entre elas a estria. Ela e Whindersson perderam o filho após ele nascer prematuro.

