Luísa Sonza lança versão sofrência de ‘Melhor Sozinha’ com Marília Mendonça; assista

A música faz parte do álbum ‘Doce 22”, que teve a maior estreia nacional da história do Spotify Brasil e já conta com mais de 150 milhões de streams. Nele, constam também os sucessos “Intere$$eira” e “Penhasco”, sendo a última para o ex-marido, Whindersson Nunes.

O clipe foi gravado na última semana e a gravação contou até com uma live surpresa no instagram da loira, que animou os seguidores.

Com direito a bebida e muita sofrência, Luísa e Marília entregam tudo no clipe; assista:

