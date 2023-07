Mari Palma revela detalhes da divisão de bens após divórcio de Siani

"E aí tem muita gente achando que eu tomei a casa dele. A gente está se acertando, dividindo, eu vou comprar a parte dele. Está tudo certo. As pessoas criam uma coisa 'nossa, ela é uma filha da mãe porque ela pegou a casa dele e tal'. Calma, tá tudo bem. E isso é muito pessoal, não é como se a gente tivesse que explicar isso para as pessoas", afirmou.

A apresentadora também contou outros detalhes da divisão de bens, a exemplo da casa em que moravam, que ficará com ela. Entretanto, a famosa fez questão de ressaltar que não se apoderou do imóvel, ao contrário do que falaram na internet, mas, sim, ela comprou a parte de Siani.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.