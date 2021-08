Marcos Mion é recebido com tapete vermelho e ‘pira’ ao ganhar crachá da Globo

Marcos Mion teve uma recepção e tanto ao chegar no Multishow, na sua primeira visita aos estúdios como contratado da TV Globo.

A felicidade do Marcos Mion ganhando o crachá da Globo.

Eu to muito feliz por ele pic.twitter.com/yJMv09aSNV — Pedro Machado (@pegoncalves) August 12, 2021

Botaram carro de som e tapete vermelho pra receber o mion na Globo pic.twitter.com/HYKK4ItYXl — Reality de televisão (@televisaode2) August 12, 2021

O apresentador, que chega com tudo, comandando os sábados no lugar de Luciano Huck, foi recepcionado por Didi Wagner, apresentadora do Multishow e sua amiga de longa data, com um tapete vermelho e se emocionou ao receber o crachá de funcionário. Rindo e chorando ao mesmo tempo, Mion mostrou à esposa: “Eu não sei nem como me acostumar com isso, de verdade. Olha meu crachá. Vai ser um crachá da Globo”, disse.

Ele também brincou com totens de artistas da casa, como Bruno de Lucca, apresentador do Multishow. “Eu vou levar o Bruno de Lucca comigo. Global de verdade é amigo do Bruno de Lucca, como eu não conheço ele, pelo menos eu levo o totem”.

Em outros momentos, Mion aparece demonstrando muita gratidão a Boninho, abraçando e tietando muito o diretor de Entretenimento da Globo, seu novo chefe. A empolgação do apresentador, que neste ano foi demitido da Record, chamou a atenção dos internautas e virou até meme. Confira alguns:

"Namore alguém que te ame igual o Marcos Mion ama sair da Record e ir pra Globo".

Namore alguém que te ame igual o Marcos Mion ama sair da Record e ir pra Globo pic.twitter.com/acIjjQjw04 — Daeddra poetisa e compositora (@daeddra) August 12, 2021 O Mion quase soltando fogos a todo tempo por ter se livrado da Record e ter ido pra Globo pic.twitter.com/HIqVEWLdIK — PopZone (@PopZonebr) August 10, 2021 Novo global do pedaço, Marcos Mion é recebido com tapete vermelho em hotel do Rio de Janeiro, onde apresentará o Caldeirão a partir de setembro. A felicidade no olhar de quem fez a festa saindo da emissora do Bispo. pic.twitter.com/hqvjpj1T7B — BCharts (@bchartsnet) August 12, 2021 o marcos mion está tão feliz com a globo que ele deve estar esperando o primeiro dia do programa assim: pic.twitter.com/ATuMDWG0JX — natilda (@heynath13) August 10, 2021 A alegria do Mion com o Boninho...



Todo feliz que não vai ter que aturar mais o Carelli gritando no seu ouvido!

pic.twitter.com/RQwLC5bVNm — Junior (@eulucianojr_) August 10, 2021

A vibe do Marcos Mion depois de sair da Record e ir pra Globo é essa pic.twitter.com/vZUplB3XA2 — Filipe Arthur (@OFilipeArthur) August 12, 2021

O apresentador explicou aos seguidores que o seu contrato é com a Globo, mas ele também ganhou um programa no Multishow, que é um canal pago criado pelas organizações Globo.

"Só pra explicar para as pessoas. Meu contrato é com a TV Globo. Ou seja, tem uma parte com o Multishow e outra parte com a Rede Globo aberta, que na época da minha avô era canal 5. A recepção aqui toda está sendo feita pela equipe do Multishow que é sensacional, uma equipe incrível e maravilhosa. Criatividade rolando a mil falando de um reality ainda esse ano no multishow", disse.