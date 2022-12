Marcos Caruso nega casamento com namorado e esclarece o que aconteceu

Ao Gshow, o ator esclareceu as fotos com os anéis. "Não houve cerimônia nenhuma de casamento. Estivemos em Lisboa para assistirmos ao sucesso que minha peça está fazendo por lá (lotado até 20 de janeiro) e postamos as mãos para o alto, com anéis comprados numa feirinha no Bairro Alto, e já acontece a repercussão de que houve casamento", explicou.

