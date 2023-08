Marcelo D2 debocha de Thiago Nigro após fala polêmica: ’hoje em dia qualquer um é influenciador'

Your browser does not support the video tag.

A pergunta do primo rico pro Sain e Marcelo D2 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMKKKKFKKKRKKKK pic.twitter.com/lpqfbgJ3Gy — rap out of context (@rapoutcontext) August 8, 2023

Marcelo D2 debochou de Thiago Nigro, o “Primo Rico”, durante sua participação ao lado do filho, o rapper Sain, no novo programa do comediante Diogo Defante, o “Rango Brabo”, no canal do PodPah.

No decorrer do episódio, D2 cita o Primo Rico e Defante aproveita a deixa para pedir que ele comente a polêmica frase do coach de finanças, que é noivo de Maíra Cardi.

“‘Não tem pobreza que resista a 14 horas de trabalho’, era isso que você ia falar que ele falou? Essa é uma frase que o influenciador digital de finanças, Primo Rico, soltou recentemente. Concorda?”, perguntou Defante.

“Que ele é influenciador? Não…”, disparou D2.

Os demais começaram a rir e o rapper continuou: “Qualquer filho da p*ta hoje em dia é influenciador, né, cara”.