Marcelinho Carioca gravou vídeo com Thiaguinho antes de desaparecer

Duas pessoas já foram presas suspeita no envolvimento do sumiço de Marcelinho Carioca.

Marcelinho Carioca esteve no show da Tardezinha, no domingo (17), antes de desaparecer. O ex-jogador chegou a postar um vídeo com Thiaguinho no camarim antes dele se apresentar na Neo Química Arena, estádio do Corinthians.

