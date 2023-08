Maquiador das famosas desaparece e Danni Suzuki faz apelo

O maquiador dos famosos Ricardo Tavares, o Rico, está desaparecido desde a terça-feira passada. Artistas como, Danni Suzuki, usaram as redes sociais para fazer um apelo aos seguidores sobre o paradeiro do amigo.

"Amigos, meu MELHOR AMIGO, meu irmão, que preenche minha vida com tanta cor e amor há 25 anos coladinho comigo SUMIU anteontem (22/8) saindo do sítio em Itaboraí e indo para a casa nova em Itapuaçu, levando umas plantinhas no carro pra plantar lá. Nesse trajeto ele sumiu! MEU DEUS!”, escreveu.

"Não consigo mais imaginar o que pode ter acontecido, então estou agarrada com Deus e pedindo que por favor DIVULGUEM! Ricardinho é um dos melhores make up artists do nosso país! Um ser maravilhoso, criativo, alegre e mais do que mágico. Me ajudem a achar meu irmão! Por favor!", finalizou.

O maquiador trabalha para as atrizes como Leticia Spiller, Fabiula Nascimento, Regina Casé, Maitê Proença, Isis Valverde, Mariana Ximenes, entre outros.