Manoel, na Casa de Vidro do BBB 23, é gay e vive um relacionamento aberto com o namorado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O psiquiatra Manoel Vicente de Barros, 32, candidato da Casa de Vidro do BBB 23 (Globo), é gay e vive uma relação aberta com o namorado Raphael Piza, com quem está junto há 11 anos. Por isso, ele afirmou ao Gshow que se sente à vontade para fazer o que quiser se entrar no reality.

"A gente morou separado três anos e o relacionamento ainda era fechado. Quando fomos morar juntos, a gente estava num nível de tanta confiança que passamos a não ver mais sentido desse pacto de exclusividade. Podemos nos relacionar com outras pessoas", disse ao Gshow.

Os dois se conheceram pela extinta rede social Orkut e o primeiro encontro pessoalmente aconteceu no último filme do Harry Potter. Ele contou que eles compraram uma varinha mágica do personagem, que guardam até hoje no quarto porque representa o casal.

Com uma mãe evangélica, ele disse que só começou a explorar a sexualidade com outros meninos na faculdade após terminar o namoro com uma menina. "Dei meu primeiro beijo em outro cara, que foi o Raphael, que estou junto até hoje. Foi uma libertação interna."