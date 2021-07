Malvino Salvador mostra foto do filho CTI e comemora: ‘está melhorando’

Nesta quinta-feira (8), o ator publicou uma foto com o filho no hospital e comemorou: “Nosso campeão está melhorando da Bronquiolite, graças a Deus!”.

Malvino Salvador e Kyra Gracie estão passando por dias difíceis com o filho caçula, Rayan, de 6 meses, no CTI devido a uma bronquiolite.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.