Malvino Salvador diz que não é bolsonarista: 'mas meu voto é no Bolsonaro'

O ator Malvino Salvador afirmou em entrevista à Folha de São Paulo que não é bolsonarista. A declaração ocorreu, neste sábado (10), enquanto ele chegava a um dos camarotes do Rock in Rio.

"Eu não sou Bolsonaro. Sou contra Lula. Voto em qualquer um menos no candidato do PT e como estou vendo o andamento deste pleito o meu voto vai ser no Bolsonaro", comentou o ator.

"A administração do PT na minha opinião não contribui em nada no crescimento do país. Ficaram mais de uma década no poder e nada de fato mudou. O que eles sempre querem é ficar no poder".

Recentemente, o ator saiu em defesa do presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL).