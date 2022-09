Comentarista da Globo, Ana Thaís Matos é detonada após falar mal do Coldplay

Ana Thaís rebateu as críticas. "A pessoa ofende alguém e quando tem a sua ofensa questionada as outras pessoas acham errado o questionamento. Ué, deixa a pessoa ficar te ofendendo aí, pô".

A comentarista da TV Globo, Ana Thaís Matos, foi detonada nas redes sociais após falar mal de Coldplay, banda que conquistou (ainda mais) o público no Rock in Rio deste ano.

